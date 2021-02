Waarom Mark Caljouw in Scandinavië wel mag badmintonnen: ‘Er zijn niet zoveel complotgekkies’

In Nederland kan je niet spelen, maar in het buitenland wel. Is dat niet gek?

,,Ik begrijp dat wel. In Nederland doe je badminton als hobby, in Denemarken, waar ik voor TS Slagelse speel, is het sport nummer 2 of 3. Daar is het veel professioneler, gaat er meer geld in om en zijn de belangen groter. In Nederland is dat veel moeilijker te organiseren, zoals met het testen, het reizen en om vrijwilligers op de been te krijgen.”