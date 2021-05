Waarom roemruchte voetbalclub VIOS ook met ganzenbord succesvol was: ‘Reken maar dat je wilde winnen’

Eind jaren vijftig, het deel van de stad dat we nu Den Haag Zuidwest noemen. Ton Beije: ,,Van VIOS ben ik in 1959 lid geworden, dat ging toen via mijn buurman. We woonden in de Coevordenstraat. Op nog geen kilometer van het terrein waar VIOS een paar jaar eerder haar intrek had genomen. Iets verderop had je VCS, daar zaten ook veel mensen uit onze buurt op. Daarachter weer LenS, dat was eigenlijk nog het meest onze lokale rivaal.