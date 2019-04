Waarom Tom Beugelsdijk en ADO zo goed bij elkaar passen

Wie is die speler voor wie men zich overal in den lande, van Heerenveen tot Sittard, of waar hij ook met ADO Den Haag voor de punten komt knokken, verdringt om mee op de foto te mogen? Wie is die gozer die bij alles wat hij doet en laat, zo veel reacties aan de toeschouwers ontlokt? Ja hèhè, nogal wiedes: dan hebben we het over Tom Beugelsdijk. Een bijzondere speler, dat is -ie. Hoe werd de stopper zo'n eredivisiefenomeen? Er is een heel complex aan factoren dat daar aan ten grondslag ligt.



Zoals dat hij bij zijn basisdebuut meteen scoorde. En dat dit een thuiswedstrijd betrof. Bovendien was het tegen Ajax. Beter kan in deze contreien niet. Het was op 23 september 2012 en het werd 1-1. Dan zijn er de persoonlijke duels. Waarbij hij er zowel door de lucht als over de grond niet over peinst om compromissen te sluiten. Hij is dan wel een verdediger, maar hij valt de bal echt aan. En wat te denken van zijn opkomst voor de warming-up? Beugelsdijk is altijd als eerste uit de spelerstunnel het veld op. Dan zie je hem genietend het hele Cars Jeans Stadion in zich opnemen. En is er meteen dat wederzijdse contact met het Haagse publiek.



