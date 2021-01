Waarom trainer Brood zo bedenkelijk naar het spel van ADO kijkt: ‘Nederlaag tegen VVV kwam wel even binnen’

Familia-Castillo extra gemoti­veerd tegen AZ: ‘Ik heb vorige week nog met die jongens getraind’

15 januari Toen ADO Den Haag vorige week zaterdag in Waalwijk tegen RKC speelde, was Juan Familia-Castillo nog geen speler van de club. Maar vier dagen later stond hij in het belangrijke thuisduel met VVV ineens in de basis. En zaterdagavond wacht alweer een confrontatie met de ploeg waarmee hij tot ruim een week geleden nog op het trainingsveld stond.