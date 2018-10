Wagenaar is na ruim een jaar blessureleed terug bij Scheveningen

De 20-jarige multifunctionele voetballer stapte in de zomer van vorig jaar over naar Scheveningen toen hij niet door de medische keuring kwam bij Go Ahead Eagles. De knie waar hij nu ook last van had, verhinderde een contract bij de profclub. ,,Er zat een grote scheur in mijn meniscus, daarom is deze drie weken geleden tijdens een operatie 'geknipt'. Waarschijnlijk zat er vorig jaar al een klein scheurtje in", aldus de docent op een lagere school in Nootdorp.