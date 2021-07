Wagenaar na Schots avontuur terug in Scheveningen: ‘Daar neem je geen rustig balletje aan, te gevaarlijk’

Bjorn Wagenaar is blij dat in de Nederlandse trainingen de bal erbij wordt gepakt. Dat was in Schotland, waar hij voor Brora Rangers speelde, wel anders. ,,Het gekste wat ik heb meegemaakt is dat we ’s ochtends om 07.00 uur gingen trainen. Met een warming-up van zes kilometer en daarna nog veel meer lopen. In totaal 15 kilometer en ik heb geen bal gezien. Om 11.00 uur zei de trainer dat het klaar was: ‘Hebben jullie ook nog iets aan jullie dag’. Nou, ik ben naar huis gegaan en in mijn bed gaan liggen. Zo kapot was ik. Maar uiteindelijk heeft het me wel geholpen om sterker te worden.”