Wang vindt Van Steenis een leugenaar, saboteur en een geldwolf

Danny Cuomo neemt het bij Zoetermeer Panters over van zijn overleden vriend: ‘Ik ben geen doorsnee coach’

7 oktober Het was absoluut niet de bedoeling dat Danny Cuomo coach van Zoetermeer Panters zou worden. Maar door het plotselinge overlijden van zijn vriend en leermeester Alex Andjelic staat de Canadese Nederlander toch aan het roer in de Silverdome. En speelt zijn team in een competitie waarin hij bijna tien jaar niet actief is geweest. ,,Geen flauw benul wat ik kan verwachten.”