Wat heeft jouw club gedaan? Bekijk hier alle uitslagen en standen in het amateurvoetbal

Meevaller voor ADO: Thomas Verheydt en Felipe Pires zijn fit voor eerste wedstrijd tegen FC Eindhoven

ADO Den Haag kan dinsdagavond in de thuiswedstrijd tegen FC Eindhoven weer beschikken over Thomas Verheydt, die aan de aftrap wordt verwacht. Ook Felipe Pires, die tegen NAC uitviel, en Jamal Amofa kunnen ‘gewoon’ spelen. ,,Heerlijk dat Thomas er weer is, dan kan ik ook weer een balletje voor gaan geven.”

16 mei