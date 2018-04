Wateringse Veld GONA eerste kampioen van Den Haag

Het was dit seizoen niet de vraag of Wateringse Veld GONA kampioen zou worden, maar wanneer. Drie duels voor het einde van de competitie in de vierde klasse D is het de selectie van Ger Fens gelukt. Met 57 punten uit 19 wedstrijden zijn zij niet meer door de concurrentie te achterhalen.



Het kampioensduel met Quintus was er één om snel te vergeten. De ploeg die door de zege (2-0) volgend jaar in de derde klasse mag spelen, maakte het nooit sensationeel op sportpark Zonneveld. Voor de gastheren waren Erkan Sensoy, het was zijn eerste kampioenschap bij de senioren, en Fransesco Fens voor de rust trefzeker.