Wateringse Veld Kranenburg zoekt weer een coach

,,Het is een privékwestie, die niets te maken heeft met de club. Wij respecteren zijn besluit, maar betreuren deze ook enorm. Ger is een monument binnen de club en is hier al 23 jaar actief", zegt teammanager John van Kuijeren. Fens was niet voor commentaar bereikbaar.

Het is voor het tweede opeenvolgende seizoen dat de club vlak voor de start van de voorbereiding op zoek moet naar een nieuwe hoofdtrainer. Vorig seizoen stapte Dennis Roerade over naar de jeugdopleiding van ADO Den Haag en nam Fens zijn taak als hoofdtrainer met succes over. Met 66 punten uit 22 wedstrijden werd met overmacht het kampioenschap in de vierde klasse D behaald.

Van Kuijeren hoopt dat er zaterdag bij de start van de voorbereiding een nieuwe hoofdtrainer voor de groep staat. ,,Mocht het niet lukken, dan hebben we met Dennis Jos en Ricky van den Bergh twee assistenten die over de juiste papieren beschikken. We zijn op zoek naar een trainer met een Kranenburg-verleden."