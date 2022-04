Waterpolo Den Haag degradeert vrijwillig uit de eredivisie: ‘Er staan geen opvolgers klaar’

Superskate­baan voor miljoenen ‘olympisch’ gemaakt, maar topspor­ters komen er nauwelijks

Het zou aanvankelijk dé skatebaan voor topsporters in Nederland worden. Maar de professionele skaters lieten de Haagse Sport Centrale in de voormalige RAC-hallen al vrij snel links liggen. In plaats daarvan worden er nu onder meer trainingen aan schoolkinderen gegeven, tot grote ergernis van het andere skatepark in de stad. ,,Dit is oneerlijke concurrentie.’’

2 april