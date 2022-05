Wedstrijdsecretaris George (62) wordt opgetrommeld bij vierdeklasser en geeft een assist: ‘Nood breekt wet’

Schaamte overheerst bij HMSH na 37-1 verlies: ‘Absoluut geen omkoping’

De wedstrijd HMSH-SV Houtwijk in de vierde klasse F haalde het landelijke nieuws. Het werd maar liefst 1-37 voor de bezoekende spelers, waardoor zij op doelsaldo de koppositie van MSV’71 uit Maassluis overnamen. Die club voelt zich gedupeerd en zet vraagtekens bij de hoge uitslag. ,,Matchfixing? No way? Wij gunnen die trainer helemaal niks.”

23 mei