Weer een nederlaag voor HBS

In een poging om de laatste plek te verlaten, zette trainer Ben van Dam Silver Wartna in het doel. En de derde doelman die dit seizoen onder de HBS-lat staat, onderscheidde zich met diverse reddingen. Daardoor kon hij de snelle voorsprong van de ‘Kraaien’ tegen de runner-up van de derde divisie zondag lang in stand houden.

Die voorsprong kwam er in de 21ste minuut toen Mink van der Hoven een hoekschop van Donovan de Groot in de kruising kopte: 1-0. Dat was het tweede gevaarlijke moment van de thuisploeg, want al na drie minuten had diezelfde De Groot de openingstreffer op zijn schoen. Maar zijn schot kwam via de binnenkant van de paal terug in het veld.