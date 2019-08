Weinig hoopvol begin voor ADO: ‘Het grote gevaar is nu een enorm pak slaag van PSV’

Het meest verbaasde Theo van der Burch zich in het stadion nog over de vroege 2-0 voorsprong van ADO Den Haag. ,,Het was niet toevallig dat de doelpunten uit een vrije trap en een hoekschop kwamen, want voetballend viel het me niet mee", drukte de oud-speler zich nog voorzichtig uit.

Nog voor de rust stond het vervolgens 2-2. ,,Dat was toch wel een domper voor ze, want daarna was ADO niet of nauwelijks nog gevaarlijk", zag analist Mario Been. Terwijl ADO agressief begon en door de rake vrije trap van Aaron Meijers dus op voorsprong kwam, werd het chagrijn bij ADO er al snel niet minder om.

Met name het uitblijven van versterking is er een punt van zorg, vooral omdat de twee meest bepalende spelers van vorig seizoen vertrokken (Sheraldo Becker) of afwezig (Nasser El Khayati) zijn. ,,Met dit elftal krijgt ADO het zwaar", voorspelt Van der Burch. ,,Dat dacht ik vorig jaar ook, maar toen hebben ze het in de laatste wedstrijden knap opgehaald. Dat zie ik nu niet gebeuren."

Quote Het zal zo een moeilijk jaar worden Theo van den Burch

‘Dunne selectie’

Van der Burch vindt de selectie van Fons Groenendijk te dun. Waar de trainer zondag Michiel Kramer, Nick Kuipers en Elson Hooi inbracht, liet zijn collega John van den Brom Rico Strieder, Issah Abass en Nick Venema invallen. Daarnaast had Utrecht nog Mark van der Maarel, Giovanni Troupée, en Urby Emanuelson achter de hand, terwijl bij ADO beloften op de bank overbleven.

,,Het zal zo een moeilijk jaar worden", denkt Van den Burch, terwijl hem opvalt dat clubs als FC Emmen en Fortuna Sittard de ene na de andere nieuwe speler presenteren. ,,We gaan voor kwaliteit in plaats van kwantiteit", reageert Jeffrey van As. De manager voetbalzaken ziet ook wat andere clubs doen, maar laat zich niet opjagen.

Daarbij kijken ze bij ADO ook met trots terug op het debuut van Milan van Ewijk. De 18-jarige rechtsback werd niet voor niets tot man van de wedstrijd uitgeroepen. Ook Van der Burch vond hem één van de beteren, de Hagenaar maakt zich over die positie ook geen zorgen. Des te meer over de flankbezetting, het ontbreken van een creatieve middenvelder én de aankomende wedstrijd.

‘Pak slaag’

,,Het grote gevaar is nu een enorm pak slaag van PSV", kijkt Van der Burch vooruit naar de volgende afspraak, zondagavond in Eindhoven. Bij ADO zijn ze er zich ook van bewust. Groenendijk sprak niet voor niets al van een pittige start. Verzachtende omstandigheden dat PSV tussen belangrijke Europese wedstrijden zit, worden niet aangevoerd. Vorig jaar werd ADO 3 dagen voor PSV's eerste Champions League-wedstrijd tegen Barcelona met 0-7 geslacht.

,,Alles onder de vijf tegendoelpunten valt nu mee", is Van der Burch weinig hoopvol. Een goed resultaat in Brabant is voor de voormalige verdediger ook niet realistisch, de weken daarna moet het volgens hem gebeuren tegen Sparta (thuis), RKC (uit) en VVV (thuis). ,,Al ben ik nog niet optimistisch, laten we maar hopen dat ik ernaast zit."