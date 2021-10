Wereldkampioene Ammerlaan (21) zet er nu al een punt achter: ‘De angst op de fiets was ongrijpbaar’

Rozemarijn Ammerlaan ging bepaald niet over een nacht ijs, om tot het ingrijpende besluit te komen. ,,Het is echt iets van de afgelopen anderhalf jaar. Ik kon me tijdens koersen niet echt ontspannen in mijn hoofd. Ik was vaak bang dat er onderweg iets vervelends zou gebeuren. Ik was regelmatig getuige van nare valpartijen op wedstrijddagen. De angst is gewoon heel ongrijpbaar. Het was er niet altijd”, bekent Ammerlaan. ,,Ik heb ooit een keer in een koers mijn arm gebroken. Toen had ik geen vrees.”