Wesley Sneijder verrast G-team met huldiging: ‘Zoiets maak je niet elke dag mee’

Burgemees­ter Van Zanen neemt afscheid van heilige gras: ‘Een bijzonder deel van de stad’

Men zegt dat steen het materiaal is dat herinneringen het best vasthoudt. Maar gras kan er ook wat van. Zo bleek zaterdag eens te meer bij het afscheid, dat Duindorp SV er alvast officieel van nam. Het is onvoorstelbaar wie er in 112 jaar allemaal op dit deel van Houtrust hebben gevoetbald.

19 mei