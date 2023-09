Wesley Verhoek, Eljero Elia en Daryl Janmaat spreken nog steeds vol lof over deze man

Column Henk van Leeuwen stond in de kleedkamer zo lang voor de spiegel dat hij ‘Henkie Mooi’ werd genoemd

Mario van der Ende schrijft wekelijks over onderwerpen die hem bezighouden. Dit keer over Henk van Leeuwen, de oud-speler van FC Den Haag, die na zijn carrière makelaar, beleggingsadviseur en in Dubai handelaar in ondergrondse afvalcontainers werd.