Westlandia-aanvaller mist topper tegen HBS vanwege oproep voor Aruba: ‘Het wordt een hele belevenis’

Jeremy van Uunen (29) heeft een goed excuus om de wedstrijd van Westlandia van komende zondag tegen HBS te laten schieten. Hij is namelijk geselecteerd voor Aruba. De toekomstig speler van SC Feyenoord stapte woensdag in het vliegtuig om zich bij de nationale ploeg te voegen.

De nacht van dinsdag op woensdag was een korte voor Jeremy van Uunen. Al om 05.15 uur moest hij zich melden op Schiphol. Enkele uren eerder was hij nog trefzeker namens Westlandia in de achtste finales van het districtsbekertoernooi tegen Forum Sport (2-3 winst). ,,Ik was niet bang om geblesseerd te raken. De trainer hield rekening met mij en ik werd daarom na een uur gewisseld”, aldus Van Uunen.

,,Als Rotterdammer komen alle mooie dingen deze week samen, met de winst van Feyenoord op Ajax en mijn selectie voor het team van Aruba. Bondscoach Marvic Bermúdez, de opvolger van Stanley Menzo, is wel in Nederland geweest, maar heeft mij niet zien spelen. Westlandia was op dat moment namelijk vrij. Wel heb ik hem zelf van verzamelde beelden kunnen voorzien en dat beviel blijkbaar. Ik wist dat mijn naam her en der werd genoemd, maar je ben toch verrast als de oproep daadwerkelijk volgt”, vertelt Van Uunen, die Joshua John (ex-Sparta en FC Twente) en ADO-middenvelder Gregor Breinburg als teamgenoten treft.

In de nacht van zondag op maandag speelt Aruba de uitwedstrijd tegen St. Kitts & Nevis, een federale staat in de Caraïbische Zee in Midden-Amerika. Inzet is de poulewinst in Nations League C van de Concacaf. Van Uunen: ,,Ik ga het de coach zo moeilijk mogelijk maken. Ik hoop uiteraard op speelminuten, maar ben ook al trots op mijn selectie. Het is de eerste keer dat ik ben opgeroepen. Het wordt in ieder geval een hele belevenis”, aldus Van Uunen, die vanwege zijn oproep komende zondag ontbreekt wanneer Westlandia het in de vierde divisie het opneemt tegen koploper HBS.

Van Uunen maakt in zijn eerste seizoen voor Westlandia een prima indruk. Hij is goed voor dertien treffers en was als aangever bij zes doelpunten betrokken. Westlandia kwam er voor volgend seizoen niet uit met Van Uunen, die aan de slag gaat bij vierdedivisionist SC Feyenoord op zaterdag. Ook zijn aanstaand ploeggenoot Walter Bennett is geselecteerd.

