Westlandia gelijk ondanks vroege rode kaart, Immers scoort voor Scheveningen: alles over het amateurvoetbal

Wisselend succes voor de regioteams die voor inhaalwedstrijden veelal het land in moesten. Een rode kaart na al drie minuten leek Westlandia fataal te worden, maar een doelpunt (2-2) in de absolute slotfase zorgde voor intense ontlading. Wat gebeurde er doordeweeks nog meer op de amateurvelden? Met dit overzicht ben je weer helemaal bij.

In de Jack’s League reisde Scheveningen een slordige 150 kilometer af naar Groesbeek voor het inhaalduel met De Treffers. Al na vier minuten benutte Lex Immers, die na blessureleed weer inzetbaar is voor trainer John Blok, een door scheidsrechter Shona Shukrula toegekende strafschop. Nog voor de rust trok de nummer vijf van de tweede divisie de stand gelijk: 1-1. In de tweede helft werd er niet meer gescoord.

Derdedivisionist Westlandia beleefde in Amsterdam een bijzondere avond tegen JOS Watergraafsmeer. De in de winterstop aangesloten doelman Bob van der Hoek kreeg al na drie minuten een rode kaart vanwege een handsbal buiten het zestienmetergebied. Trainer Cesco Agterberg was genoodzaakt om de debuterende keeper Thomas van der Goes in te brengen. Tot de rust weerden de Naaldwijkers zich kranig, maar in de eerste minuut na de rust maakte JOS 1-0. Melvin Vissers zorgde voor de 1-1 voordat de Amsterdammers met de 2-1 de punten in eigen huis leken te houden. Een rake rebound van Kai Verbeek in de absolute slotfase leverde Westlandia alsnog een punt op.

Extra pijnlijk

In zowat het zuidelijkste puntje van Nederland leed Quick een pijnlijke nederlaag. Om 14.00 uur stapten de ‘Haantjes’ op sportpark Nieuw Hanenburg de bus in om daar een kleine twaalf uur later met een 1-0 verlies tegen RKSV Groene Ster weer te arriveren. Extra pijnlijk voor de ploeg van Paul van der Zwaan, omdat de Limburgers vanaf de 22ste minuut met tien man stonden na een rode kaart.

Volledig scherm Kai Verbeek eerder dit seizoen in actie. Hij zorgde voor ultieme ontlading bij Westlandia na de 2-2 bij JOS Watergraafsmeer © MFH Design

Tweedeklasser Te Were, die zaterdag in de streekderby tegen SVC’08 nog met 3-0 verloor, hield tegen Kagia de punten in eigen huis. In minuut 85 stond het nog 0-1, maar de Rijswijkers trokken de overwinning nog over de streep. Brahim Saidi en Shwendell Cijntjes maakten de goals.

Binnenkort op herhaling

Voorschoten’97 maakte de reis naar Hoorn dinsdagavond niet voor niets. Een slordige honderd kilometer verderop, op steenworpafstand van het IJsselmeer werd het bij Zwaluwen 30 HCSV 2-2. Thom Wijnalda en Jim van der Krogt zorgden voor de 0-1 en 0-2, maar in de tweede helft kwamen de Noord-Hollanders langszij. ,,En we moeten binnenkort ook nog een keer doordeweeks naar Monnickendam...”, verzuchtte trainer Nick Poot.

HVC’10 walste in de tweede klasse C over DoCoS heen: 4-0. De kustploeg won overtuigend na doelpunten van Sil van Ooijen, Kirill Sloetsky (twee keer) en Jorno Reurink.

Dinsdagavond kwamen ook een aantal vierdeklassers in actie. In de vierde klasse E won Oliveo dankzij een hattrick van Tim van Rheenen met 8-0 van Vredenburch, KSD Marine versloeg De Ster nipt met 0-1. In 4F waren er klinkende zeges voor Erasmus (9-1 tegen Wanica Star) en Quintus (2-4 bij PGS/Vogel).

