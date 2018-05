Westlandia mist nacompetitie

Voor Westlandia kwam er voor eigen aanhang een einde aan een mooie reeks van elf zeges in een serie van twaalf wedstrijden. Het diende zich halverwege al aan op De Hoge Bomen met een 0-2 tussenstand. Marc Höcher en Brian Boogers gaven doelman Edgar Leerdam met fraaie treffers het nakijken. De thuisclub begon sterk, maar daarna namen de gasten het initiatief over en bleken voetballend een stap verder.



Na rust dicteerde Westlandia. Een snelle tegentreffer bleef uit, omdat topscorer Jeroen Spruijt te hoog mikte na een assist van Adnan Bajic. Zeven minuten later veerde de thuisclub opnieuw op. Spruijt bracht invaller Rémon van Bochoven in stelling, die de 1-2 over de lijn werkte. Volgens de arbitrage met de hand, volgens Bochoven zelf kreeg hij de bal in het gezicht. Het was niet de laatste keer dat Westlandia onrecht werd aangedaan. Na een handsbal ging de bal niet op de stip, maar werd slechts een vrije trap toegekend. De moed zakte de Naaldwijkers in de schoenen. De 0-3 van Sil van Herwijnen was voor de statistieken, net als de 1-3 van Van Bochoven. Westlandia sluit zondag het seizoen af bij HBS, dat zich nog definitief in veiligheid moet spelen.