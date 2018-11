Westlandia voorlaatste na thuisnederlaag

Ronald Hes: We willen hoger eindigen dan vorig jaar

2 november SV Den Hoorn ontvangt zondag VOC, de koploper in de eerste klasse B. Die wedstrijd wordt een belangrijke test voor de ploeg van trainer Ronald Hes, die op papier de assistent van Frank Kuyl is omdat Hes zelf niet over de juiste papieren beschikt voor het hoofdtrainerschap in de eerste klasse.