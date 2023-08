Westlands Elftal onderuit tegen Westlandia, bloemen voor afzwaaiende doelman Jari Duijvestijn

Eerste wedstrijd Westlands Elftal drukbe­zocht en geslaagd: ‘Nergens trekt het voetbal zo als hier’

Het Westlands Elftal is weer bij elkaar en heeft de eerste wedstrijd tegen ADO Den Haag onder 21 verloren: 2-6. Het keurkorps van Barry de Man oefent dinsdag nog tegen Westlandia. Volgen er in de toekomst ook krachtmetingen met een Haags Elftal of Delfts Elftal?