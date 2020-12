Westlandse darter Kuivenhoven vast in Engeland: ‘Het is nog maar afwachten of ik kerst met mijn kinderen kan vieren’

Een domper omdat je debuut op het WK Darts niet is geëindigd zoals je hebt gehoopt en dan zit je vervolgens óók nog vast in Engeland. De 32-jarige Maik Kuivenhoven uit Naaldwijk kan geen kant op. ,,Het is afwachten of ik Kerstmis met mijn vriendin en mijn twee kinderen kan vieren.’’