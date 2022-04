Wie blijft overeind in keiharde korfbalfinale in kolkend Ahoy? ‘Hard spelen hoort erbij’

Bijzondere band Wat als je trainer ook je baas is? ‘Loop niet zijn kantoor binnen om over die wissel van zaterdag te beginnen’

Het komt niet vaak voor dat je trainer ook je baas is. Bij Avanti uit Pijnacker is dat wél het geval. Henk Jan Post (directeur) en Stefan Hogervorst (planner) zijn niet alleen op werkgebied aan elkaar verbonden, óók bij het korfbal is Post (trainer) de ‘baas’ van Hogervorst (speler). ,,Vroeger hadden we op kantoor meer te bespreken.”

16 januari