Wie is Jean Paul Mallant, de nieuwe cultuurbewaker van ADO? ‘Ik moet als olie tussen de partijen fungeren’

Regiogeno­ten goed voor zes olympische medailles: de keizerlij­ke, de meest verrassen­de en de minst gewilde

10 augustus Een recordaantal van 36 medailles behaalde Nederland in Tokio. Een deel van dat olympische eremetaal is in het bezit van regiogenoten: twee keer goud, twee keer zilver en twee keer brons. De sporters mogen vandaag op audiëntie op Paleis Noordeinde in Den Haag bij koning Willem-Alexander, maar eerst een overzicht van de hoogtepunten.