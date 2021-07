Wie zijn onze kanshebbers op een olympische medaille? Leg de stadspenningen alvast maar klaar

De hoop is dat Nederland met een karrenvracht aan medailles van de Olympische Spelen terugkeert. Mocht dat gebeuren, dan is waarschijnlijk een aanzienlijk deel daarvan door regiogenoten behaald. Wie zijn de kanshebbers?

De Olympische Spelen, het belangrijkste sportevenement ter wereld, beginnen vandaag officieel. En is het weer uitkijken naar medailles. Hockey, zeilen, handbal, roeien, voetbal, beachvolleybal en wielrennen. Dat zijn de sporten waarin onze regiogenoten tot de favorieten behoren. Maar wie zijn ze en wat zijn hun kansen? Hieronder een overzicht.

Goudhaantjes

De Haagse burgemeester Jan van Zanen kan ze eigenlijk al klaarleggen: de stadspenningen voor Kiran Badloe, Marit Bouwmeester en Eva de Goede. De windsurfer, de Laser Radial-zeilster en de hockeyster zijn bijna een garantie voor goud. Alledrie zijn ze wereldkampioen in hun sport en voor de concurrentie keer op keer ongenaakbaar. De Goede (twee keer) en Bouwmeester (een keer) weten trouwens al hoe het voelt om olympisch kampioen te zijn. Die ervaring nemen ze mee naar Japan. Hoewel het vanwege coronabesmettingen, concurrentie en wisselende weersomstandigheden (van grote invloed in het zeilen) natuurlijk altijd nog mis kan gaan, moet het gek lopen willen zij geen medaille halen. En dan het liefst goud, want met minder nemen ze geen genoegen.

Zilverwerk

Eigenlijk hoort windsurfster Lilian de Geus ook in het rijtje van goudhaantjes. Ze is tenslotte wereldkampioen. Maar de Haagse heeft wel stevige concurrentie van de Francaise Charline Picon. Zij gaan uitmaken wie olympisch kampioen wordt. Na haar vierde plek in Rio lijkt een medaille nu zeker. Dat geldt ook voor roeister Ellen Hogerwerf. Haar laatste race ooit moet meteen het hoogtepunt worden. Voor de roeister van het Delftse Proteus zijn het haar derde Spelen en waarschijnlijk haar eerste met eremetaal. De vier zonder stuurvrouw werd recent voor de derde achtereenvolgende keer Europees kampioen. Dat moet genoeg zijn voor een medaille, al weet Hogerwerf niet hoe sterk de concurrentie van buiten Europa is.

Delftenaar Thijs van Dam is met de hockeyploeg kanshebber op een medaille.

Een andere equipe op het water, die van de 49er FX, is ook kandidaat voor een medaille. Maar de tweevoudige wereldkampioenen Annette Duetz en Annemiek Bekkering hebben in hun klasse wel stevige concurrentie. Meer dan in alle andere zeilklassen.

En dan zijn er de hockeyers. Altijd kandidaat voor een medaille. Goed in groots winnen, maar ook in het vergooien van eremetaal. Zie Rio, waar Oranje vierde werd en zich niet kon opladen voor het brons. Maar de recente Europese titel geeft moed en Max Caldas (ex-Klein Zwitserland) staat erom bekend om het uiterste uit deze ploeg te halen. Seve van Ass (HGC) en Delftenaar Thijs van Dam (HC Rotterdam) zorgen voor de regionale inbreng. De concurrentie is sterk, maar het kan zomaar de eerste olympische titel sinds 2000 worden.

Bronstijd

De OranjeLeeuwinnen zo laag inschatten, dat hoort eigenlijk niet. Met een Europese titel en het zilver op het WK heeft de ploeg van de Haagse Sarina Wiegman allang bewezen dat ze tot de wereldtop behoort. Maar de concurrentie is sterker geworden, het gat met titelfavoriet Verenigde Staten is niet geslonken en het EK bij de mannen heeft laten zien dat de favorieten (Frankrijk, Spanje en België) niet altijd winnen. Maar de Haagse Lineth Beerensteyn (Bayern München) en de Delftse Victoria Pelova zullen laten zien dat Oranje wel echte toernooivoetbalsters zijn.

Gaan de handbalvrouwen onder leiding van Danick Snelder nog een keer stunten?

De grootste vraag in dit overzicht is: welk handbalteam stuurt Nederland naar Tokio? Het team dat twee jaar geleden in Japan wereldkampioen werd of het team dat in december teleurstellend zesde op het EK werd? Kunnen aanvoerster Danick Snelder (Pijnacker), doelvrouw Rinka Duijndam (Wateringen) en reserve Kelly Vollebregt (Delft) nog één keer pieken? Of telt de afwezigheid van Estavana Polman (blessure) en de Monsterse Yvette Broch (trok zich terug nadat ze geen vaccinatie wilde) te zwaar?

Nog zo’n vraag: wat gaan de beachvolleyballers doen? Robert Meeuwsen/Alexander Brouwer, die brons in Rio haalden, en Madelein Meppelink/Sanne Keizer zijn kanshebber op een medaille. Maar ja, dat zijn er in deze sport zoveel.

Troefkaart

Hetzelfde geldt voor de Haagse 470-zeilster Afrodite Zegers. Heeft het extra jaar trainen met Lobke Berkhout zijn vruchten afgeworpen? Of komen ze toch tekort?

Tot slot een outsider: Demi Vollering. De wielrenster uit Pijnacker is in vorm en kan absoluut olympisch kampioen worden. Maar dat hangt wel af van het koersverloop en in hoeverre Vollering zich in dienst stelt van haar SD Worx-ploeggenote en regerend olympisch kampioen Anna van der Breggen. Maar zit de winnares van Luik-Bastenaken-Luik in de laatste kilometers nog in de kopgroep en komt het aan op een sprint, dan kan zomaar de troefkaart Vollering op tafel worden uitgespeeld. Lukt dat dan is zij misschien wel de meest verrassende medaillewinnares uit onze regio.

