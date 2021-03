Wielrenner Dylan Baarle is klaar voor de klassiekers: ‘Hiervoor heb ik de hele winter getraind’

Dylan van Baarle gaf afgelopen zaterdag even flink gas. Zijn ploeggenoot en wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna had net zijn benen stilgehouden na een lange aflossing op de Poggio, de laatste beklimming van de Italiaanse voorjaarsklassieker Milaan-San Remo. INEOS nam in dat stadium van de race het voortouw, omdat kopman Michal Kwiatkowski daarom had gevraagd. Maar Van Baarle had het tempo nog maar net opgevoerd, toen diezelfde Kwiatkowski vroeg of het iets rustiger aan kon.