Wielrenners Loe en Lisa van Belle: ‘Samen trainen voor niemand leuk’

Zeezeil­ster Rosalin Kuiper groots onthaald door familie, vrienden én konings­paar: ‘Overweldi­gend’

The Ocean Race werd in Scheveningen onder grote belangstelling binnengehaald. En hoewel het koningspaar aan boord was, was er maar één de ‘koningin van de zee’. Want die duizenden mensen op de kade kwamen toch vooral een iemand: Rosalin Kuiper. ,,Dit was echt overweldigend.”