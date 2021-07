Wielrenster Daniek Hengeveld beleefde inktzwarte dagen in Servisch ziekenhuis: ‘Ik mocht niet eens naar de wc’

Compleet sportaan­bod onder één nieuwe knop: ‘Sport en bewegen moet uitdagend en ook nog leuk zijn’

17 juli Of je nu 4 of 94 bent, bewegen is voor iedereen gezond. Maar het aanbod van sport en bewegen is vaak lastig te vinden. Vanaf september gaat het nieuwe platform sportenindelft.nl de lucht in. Initiatiefnemer Sean van Domburg kan niet wachten.