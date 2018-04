Wil de echte vrijetrappenspecialist bij ADO opstaan?

KORFBALFINALE 'Onze glimlach kan alleen maar groter worden bij zege'

7 april Fortuna Delta Logistiek ziet kansen in de strijd tegen TOP om het landskampioenschap zaalkorfbal, vanmiddag om 16.00 uur in de Amsterdamse Ziggo Dome. Ook al zijn de statistieken met, twee nederlagen dit seizoen in de competitie (20-28 en 22-25), niet bemoedigend voor het team van Ard Korporaal en Damien Folkerts.