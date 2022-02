Windkracht 10 zorgt voor ‘epische’ taferelen tijdens strandrace in Scheveningen: ‘Leek wel een slagveld’

Het NK strandrace op de mountianbike vond zondag onder erbarmelijke weersomstandigheden plaats. De organisatie van de race waarbij de renners twee keer van Scheveningen naar Katwijk en terug (54 kilometer) reden, twijfelde zelfs even over een afgelasting. ,,Als de windkracht een fractie meer was geweest, dan hadden we de beachrace afgelast”, bekende woordvoerder Alex Schuttert in een uiterst winderig Scheveningen. ,,Dit vonden we nog net verantwoord, al was er vooraf wel overleg met de Reddingsbrigade en diverse deelnemers. De gezondheid van de rijders staat natuurlijk voorop.”