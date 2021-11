Windkracht 11 en metershoge golven: oud-scheidsrechter Breugem weet er alles van

Column Het nieuwe boegbeeld van NOC*NSF moet aan tegenstrij­di­ge en absurd hoge eisen voldoen

Mario van der Ende was met stomheid geslagen toen hij de vacature voor ‘Manager Topsport’ van NOC*NSF voorbij zag komen. Het nieuwe boegbeeld van TeamNL moet over zóveel eigenschappen beschikken dat de lat wel erg hoog ligt. Volgens Van der Ende zijn polsstokhoogspringers dan ook in het voordeel.

8 november