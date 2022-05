Woekerprijzen voor finale tegen Excelsior, stadion binnen twee uur uitverkocht

Dat ADO na een moeizaam seizoen weer leeft in Den Haag en omstreken blijkt onder andere uit het feit dat de thuiswedstrijd tegen Excelsior binnen twee uur was uitverkocht. Het zorgt ervoor dat sommige Haagse supporters geen kaartje hebben en dat tickets nu voor woekerprijzen via Marktplaats worden aangeboden.

De laatste keer dat het stadion bij een thuiswedstrijd van ADO tot de nok toe gevuld zat, was in 2012 tegen Ajax. En nu dus weer, voor het cruciale duel met Excelsior in de finale van de play-offs om promotie naar de eredivisie. Alle ongeveer 15.000 kaarten waren binnen twee uur uitverkocht en dat zorgde de afgelopen dagen al voor frustratie bij fans die geen ticket konden bemachtigen.

ADO-supporters die hun seizoenskaart voor volgend seizoen in een eerder stadium hadden verlengd, krijgen zondag als beloning voor hun loyaliteit, net als bij de thuiswedstrijden in de play-offs tegen NAC en FC Eindhoven, gratis toegang tot het Cars Jeans Stadion. Daarom heeft de Haagse club direct alle overige kaarten in de vrije verkoop gegooid.

Bieden vanaf 100 euro

Het zorgde vorige week zondagmiddag voor een stormloop op tickets en liet veel fans zonder kaartje achter. En dus gaan wanhopige supporters op een andere manier op zoek naar kaarten. Zo biedt Casper uit Zoetermeer op Marktplaats zijn ticket in vak S (aankoopprijs 23 euro) voor 250 euro aan en heeft Jayson uit Berkel en Rodenrijs zijn toegangskaartje ook te koop aangeboden, al kunnen geïnteresseerden alleen bieden vanaf 100 euro.

Supporters die wél een kaartje hebben of er voor zondag nog een kunnen bemachtigen, zullen in ieder geval getuige zijn van een een memorabele wedstrijd. Het is pas de negende keer dat het stadion van ADO, sinds de opening in 2007, is uitverkocht. Voor de Haagse supporters is het te hopen dat er zondag een groot feest los kan barsten en dat hun club naar de eredivisie promoveert.

