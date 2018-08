Ximena Pieterse voor altijd in het hart van HRC

HRC Ladies Xtreme is bezig aan een opmars. Het vrouwenteam van de Haagse rugbyers werd afgelopen seizoen ongeslagen kampioen in de tweede klasse zuid. Dat gebeurde vijf jaar nadat de achternicht en de beste vriendinnen van de vermoorde Ximena Pieterse het team hadden opgezet. ,,Uit iets heel triests is ook iets positiefs ontstaan.''