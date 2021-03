Yara deed het ook voor Lara: ‘De droom die we met haar hadden is eindelijk verwezenlijkt’

De Westlandse overleed afgelopen zomer in Perpignan aan de complicaties van een auto-immuunziekte. Die had ze tijdens een trainingskamp met de nationale shorttrackselectie in de Pyreneeën opgelopen. ,,De droom, die wij met haar jarenlang hadden, hebben we nu eindelijk kunnen verwezenlijken. Mede dankzij alle trainingen met haar op de estafette. Vooral haar focus en doorzettingsvermogen hebben ons als team zoveel opgeleverd. Het voelt alsof we met zijn zessen wereldkampioen zijn geworden en niet als vijftal,” bekent de 30-jarige Zoetermeerse van origine. “Extra mooi dat we dit zo voor haar konden doen. Meteen na de finish kwamen de emoties omhoog. Juist op dit soort momenten missen we haar het meeste. We hebben jarenlang lief en leed met elkaar gedeeld. Lara zal altijd een plaats in ons hart blijven behouden.”