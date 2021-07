Zaakwaarnemers vliegen als aasgieren boven armlastig ADO Den Haag: ‘Het is hier geen sale’

Om maar direct met de meest prangende vraag te beginnen: hoe zit het nu met de contract­onderhandelingen tussen ADO Den Haag en Thomas Verheydt, de droomkandidaat voor de spits­positie in het team van Ruud Brood. De Hagenaar steekt zijn liefde voor de eredivisiedegradant nooit onder stoelen of banken, maar zet zijn voormalig broodheer nu in de wachtkamer voor een buitenlands avontuur. Albert van der Dussen, die na het vertrek van Mohammed Hamdi en Martin Jol over de technische zaken gaat, zit in ieder geval deze week nog met de zaakwaarnemer van Verheydt.