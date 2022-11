Zaalhockeysters van Ring Pass tien maanden na ‘matchfixing’ officieel gedegradeerd uit hoofdklasse

In beroep

Maar het bestuur van Ring Pass liet het daar niet bij zitten en ging in beroep. De spelersgroep had op dat moment geen al te hoge verwachtingen op een goede afloop. ,,Als team hadden wij het na die uitspraak al vrij snel geaccepteerd dat we komend seizoen een niveau lager moesten zaalhockeyen”, zegt speelster Lise Bom. ,,Er was geen hard bewijs. Dus dat het zou worden teruggedraaid hadden we allemaal ook niet verwacht.”

Bom vindt dat de hockeybond een kans om onsportief gedrag tegen te gaan heeft laten lopen. ,,Het is jammer dat de KNHB zich niet uitspreekt over het feit dat ze het in de opzet van de zaalcompetitie misschien anders zouden moeten doen”, aldus Bom. ,,Helaas komt de bond niet uit zichzelf met de stellingname dat ze dit onsportieve gedrag niet accepteert.”

We willen hockeyend laten zien wat we waard zijn en dat we misschien in de hoofdklas­se thuishoren

Het verblijf op het hoogste podium van de zaalcompetitie blijft voor de vrouwen van Ring Pass dus tot één seizoen beperkt. Bom vindt het prima. ,,We gaan in december gewoon lekker die topklasse in. We willen hockeyend laten zien wat we waard zijn en dat we misschien in de hoofdklasse thuishoren. We gaan hartstikke hard vechten om weer te promoveren. We wachten vanuit de KNHB nog op het speelschema.”