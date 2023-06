Zeezeilster Rosalin Kuiper groots onthaald door familie, vrienden én koningspaar: ‘Overweldigend’

Rosalin op zee Hoe vier je een wereldre­cord bij The Ocean Race? ‘Met een salami­worst­je en een discobal’

Rosalin Kuiper (27) doet mee aan de zwaarste en gevaarlijkste zeilwedstrijd ter wereld: The Ocean Race. De Zoetermeerse zeezeiler is de enige Nederlandse deelnemer die in deze editie meevaart en vertelt hieronder over haar ervaringen. De maakt zich op voor een aankomst in ‘haar’ Scheveningen.