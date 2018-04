Zegereeks Scheveningen blijft voortduren

Het duurde even voordat de wedstrijd op gang kwam. Behalve een paar leuke acties van Mehmet Aldogan viel er in het eerste half uur weinig te beleven. Toen onderschepte Leroy Resodihardjo de bal. De voorzet van de aanvoerder werd door Brandon Robinson met het hoofd klaargelegd, waarna Barry Rog de bal controleerde en afrondde 1-0.

De tweede helft was niet veel beter, maar het fysiek sterke Capelle probeerde wel de gelijkmaker te maken. Kai Fens kwam dichtbij, maar zijn kopbal eindigde in de handen van Sven Wolsheimer.

Aan de overkant had Robinson enkele kleine kansen, maar hij was niet doeltreffend. De grootste mogelijkheid was voor Dave van der Steen, invaller bij Capelle. De spits had de bal voor het intikken, maar struikelde voor een leeg doel over het speeltuig, waarna de kans verkeken was.