Zeiler Bart Lambriex gaat zijn ouders toch achterna: ‘De verwachting was dat wij ons niet zouden plaatsen’

Hebben jullie het ongelijk van velen bewezen?

Bart Lambriex: ,,Eigenlijk wel, want de algemene verwachting in de zeilwereld was dat we ons niet zouden plaatsen. In het verleden hadden anderen het in deze klasse al geprobeerd en zijn daarin niet geslaagd. En een paar jaar geleden zaten ook Pim van Vugt en ik er nog ver af. Daarom was in het begin de ondersteuning minder dan voor andere teams, die meer kansen op de Spelen hadden. Maar nu is die steun hetzelfde.”