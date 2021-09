Zeilster Odile van Aanholt bijna gewurgd door touw van concurrente: ‘Ik ben heel blij dat ik nog leef’

Forum Sport zal de schwung van vorige jaargang herpakken met ‘man voor alle seizoenen’

23 september Dit weekend is de competitiehervatting voor de eerste tot en met de vierde klasse. Met in de zaterdag eerste klasse A Forum Sport-SV Nootdorp. Tijdens de voorbereiding maakten we van de thuisploeg een analyse aan de hand van hun sterke punten, zwaktes, kansen en bedreigingen.