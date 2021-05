Zeldzame opleving bezorgt ADO tegen Feyenoord eerste thuiszege van het seizoen

SamenvattingNa een zeldzame opleving heeft ADO Den Haag verrassend van Feyenoord gewonnen. De thuiszege op de Rotterdammers was goed voor flink wat bemoedigende statistieken. Maar het is de vraag of het resultaat ook op tijd komt voor een laatste sprankje hoop op handhaving in de eredivisie.

Door Marijn Abbenhuijs



De thuiswedstrijd tegen Feyenoord leek voor ADO Den Haag eventjes af te stevenen op een verwachte, kansloze nederlaag. Maar na de vroege 0-1 van Robert Bozenik richtte de hekkensluiter van de eredivisie zich plotseling op. En hoe zeldzaam die Haagse opleving was, blijkt uit een rijtje opvallende statistieken.

ADO moest daar in eerste instantie wel voor in het zadel worden geholpen door de Rotterdammers. Toen Leroy Fer de bal tien minuten na de openingstreffer zomaar inleverde bij Vicente Besuijen, maakte Jonas Arweiler op aangeven van de snelle buitenspeler zijn derde doelpunt van het seizoen. Een kwartier later ging er ook een fout aan Feyenoord-kant vooraf aan de tweede Haagse goal. Marcos Senesi gaf de opgestoomde Milan van Ewijk een onnodig duwtje, waardoor ADO een penalty kreeg.

Volledig scherm Justin Bijlow feliciteert ADO-trainer Ruud Brood. © ANP

Die strafschop werd benut door Nasser El Khayati. Het was zijn 31ste doelpunt voor ADO. Opgeteld bij de 23 assists die hij al gaf voor de Haagse ploeg, kwam hij daarmee op gelijke hoogte met Lex Immers als meest waardevolle ADO-speler van deze eeuw. Doordat El Khayati halverwege de tweede helft ook de 3-1 maakte, hoeft hij die status niet meer te delen met Immers. Veelzeggend daarbij is het feit dat de sierlijke middenvelder op het moment dat hij terugkeerde bij ADO maar één goal of assist nodig had om Immers te evenaren.

Dat lukte hem dus pas in zijn achtste wedstrijd sinds zijn rentree. Tot nu toe was El Khayati nog ver verwijderd gebleven van het niveau dat hij in het seizoen 2018-2019 haalde. Toen maakte de middenvelder 17 eredivisietreffers en leidde ADO daarmee naar de negende plek op de ranglijst. Tegen Feyenoord liet hij weer eens zien dat hij wel degelijk kwaliteit heeft.

Volledig scherm Opstootje tussen Robert Bozeník en Michiel Kramer. © ANP

Zijn tweede treffer zorgde er bovendien voor dat ADO voor het eerst dit seizoen meer dan twee doelpunten maakte in één wedstrijd. De hekkensluiter is dan ook veruit de minst productieve ploeg van de eredivisie. Door de drie goals die het tegen Feyenoord maakte heeft de Haagse ploeg wel voor het eerst sinds weken meer treffers op haar naam staan dan eredivisie-topscorer Georgios Giakoumakis in zijn eentje heeft.

Feyenoord deed na de treffers van El Khayati via een rake kopbal van Nicolai Jørgensen nog wel iets terug. Maar het weerhield ADO niet van wat misschien wel de meest bemoedigende statistiek voor de Haagse ploeg werd. Het won namelijk voor het eerst sinds 19 januari 2020 weer eens een thuiswedstrijd. Of die zege ook op tijd komt om ADO nog een sprankje hoop te geven op handhaving in de eredivisie, is maar zeer de vraag. Want ook na de overwinning op Feyenoord, is de achterstand op nummer 16 FC Emmen nog 5 punten. Het blijft met nog drie duels te gaan schier onoverbrugbaar.