Zelfs voor het bier heeft WIK in coronatijd een oplossing

Column Toen ik de politie over hoge werkdruk hoorde, moest ik terugden­ken aan de vooravond van Feyenoord-Ajax

1 februari Mario van der Ende schrijft over de hoge werkdruk van de politie. Als scheidsrechter kreeg hij daar al een idee van toen hij was aangesteld voor de klassieker. ,,Het was duidelijk dat deze bijeenkomst geen niemendalletje was.”