Zelfverzekerde Crysencio Summerville neemt het voortouw bij ADO: ‘Summers gaat het nu doen’

,,Go, Summers! Go”, riep ADO-trainer Alan Pardew gisteren, steeds als de snelle aanvaller door één van zijn teamgenoten werd gelanceerd. De nieuwe bijnaam van Crysencio Summerville klonk afgelopen week ook al regelmatig uit de mond van Chris Powell. De assistent-trainer nam in Alhaurín el Grande meestal de specialistische trainingen voor de aanvallers voor zijn rekening en leek al snel een groot talent in Summerville te herkennen.