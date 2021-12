Zielsgelukkige Thomas Verheydt is in bloedvorm bij ‘zijn ADO Den Haag’: ‘We zijn een geoliede machine’

Thomas Verheydt beaamt het volmondig. Hij zit momenteel misschien wel in de mooiste periode van zijn leven. Spelend voor de club waarvan hij altijd al supporter is geweest en bezig aan wat het meest productieve seizoen van zijn voetbalcarrière lijkt te worden. ,,Ik moet er misschien wel wat meer van genieten”, geeft hij aan. ,,We hebben nu even rust, dan krijg ik de ruimte om het wat meer te gaan beseffen. Want het is heel erg fijn hoe het nu gaat.”