Zinderend slot bij RKAVV-HBS en DSO kan geschiedenis schrijven: lees hier alles over het amateurvoetbal

Quick onder 17 na histori­sche zege tegen Feyenoord met veel fans naar Utrecht: ‘Beker wordt voor ons’

PSV, AZ, FC Utrecht en... Quick. De onder 17 van de Haagse club is in het KNVB Bekertoernooi aan een glorieuze en historische triomftocht bezig. Na stunts tegen Almere City en Feyenoord moet in de halve finale FC Utrecht er aan geloven. Althans, als het aan de ‘Haantjes’, in de Domstad gesteund door vele supporters, ligt.