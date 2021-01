Zo doet ADO Vrouwen het: sporten zonder ook maar één coronabesmetting

Als dit weekend Fortuna (korfbal) en The Hague Royals (basketbal) en aan het einde van de maand HDM, HGC en Klein Zwitserland (hockey) de competitie hervatten, moeten ze eerst even naar ADO Den Haag Vrouwen kijken. Dat team werkt al sinds oktober met het ‘nieuwe normaal in de sport’ en heeft zelfs na meer dan tien keer testen nog niet één coronageval in de selectie gehad. En dat terwijl de risico’s op de loer liggen, want omdat speelsters naar school of werk gaan en velen met het openbaar vervoer reizen, is er van een echte bubbel geen sprake.