Zo houdt fysiektrainer John Nieuwenburg de spelers van ADO fit tijdens de lentestop

Tegen het eind van dit voetbalseizoen is fitheid meer dan eens onderwerp van gesprek in de eredivisie. Door de plotse lentestop heeft ADO Den Haag opeens zeventien dagen geen competitiewedstrijd. Gisteren oefenden ze daarom tegen FC Utrecht. ,,Want een wedstrijd is fysiek altijd het beste", zegt John Nieuwenburg, sinds drie jaar fysiektrainer in de hofstad.