Zoë Sedney wil schitteren op WK in Belgrado: ‘Andere atleten houden sinds de Spelen meer rekening met me’

Je lijkt de verwachtingen een beetje te temperen, Zoë? Waarom is dat?

Zoë Sedney: ,,Ik heb geen andere verwachtingen dan een jaar geleden tijdens mijn eerste EK indoor in Polen. Toen haalde ik verrassend de finale en werd ik uiteindelijk zevende. Ik ben weliswaar beter geworden, maar ook is het deelnemersveld in Belgrado sterker. De hele wereldtop is van de partij. Ik moet waarschijnlijk in de halve finale een persoonlijk record lopen om kans te maken op de finale. En dan moet ook alles nog helemaal kloppen.”

Met je vorm is in ieder geval niets mis…

,,Tijdens mijn laatste wedstrijd op 2 maart in Madrid scherpte ik mijn beste tijd tot 7.95 seconden aan. Dat geeft wel aan dat ik me fit voel. En met enig geluk kan daar nog 0.02 of 0.03 seconden van af.”

Is je status sinds de Olympische Spelen veranderd?

,,Ik merk wel dat andere atleten meer rekening met mij houden. Daarnaast letten mensen in Nederland nu meer op mij. Er is ook grotere mediabelangstelling. Mede daarom heb ik nu een manager, om mijn belangen te behartigen.”

Je oudere zus Naomi doet niet mee aan het WK…

,,In 2021 deden wij wel allebei aan het EK Indoor mee. Bij haar ligt het accent doorgaans volledig op het outdoorseizoen. Ik combineer outdoor en indoor. We spreken elkaar wel regelmatig. Ze is nog steeds een voorbeeldfiguur voor mij. Dus hopelijk kunnen we samen naar het WK Outdoor dat in augustus in Eugene (Verenigde Staten, red.) plaatsvindt. Maar eerst moet ik me daarvoor kwalificeren op de 100 meter horden.”

