Zorgen bij amateurvoetbalclubs, maar omvallen? Nee! Al zijn er bij Scheveningen twijfels over de toekomst

Kan Scheveningen op termijn nog in de tweede divisie voetballen? Of zorgt de coronacrisis ervoor dat de ‘Schollenkoppen’ dit in de toekomst niet meer kunnen volhouden? ,,Laat één ding duidelijk zijn”, zegt voorzitter Ron Kleijn. ,,Bij een herstart in april of als we pas volgend seizoen beginnen: Scheveningen speelt tweede divisie. Dan hangt het er alleen op sportief gebied vanaf of we erin blijven of niet, dus niet op financiële gronden.”